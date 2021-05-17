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الجيش اليمني يُفشل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في "صفراء صعدة"

خاض مواجهات ضارية في مربع حصن حماد ضد مليشيا الانقلاب

أحبطت قوات الجيش اليمني أمس السبت، محاولة تسلل شَنّته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن قوات الجيش الوطني اليمني خاضت مواجهات ضارية في مربع حصن حماد ضد مليشيا الانقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذته عناصر من المليشيا.

وأوضح العميد الغنيمي أن مدفعية تحالف دعم الشرعية، كثّفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات؛ مما أدى إلى تدمير العديد منها.

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الجيش اليمني يُفشل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في "صفراء صعدة"
سبق

أحبطت قوات الجيش اليمني أمس السبت، محاولة تسلل شَنّته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن قوات الجيش الوطني اليمني خاضت مواجهات ضارية في مربع حصن حماد ضد مليشيا الانقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذته عناصر من المليشيا.

وأوضح العميد الغنيمي أن مدفعية تحالف دعم الشرعية، كثّفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات؛ مما أدى إلى تدمير العديد منها.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:31 AM

الجيش اليمني يُفشل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في "صفراء صعدة"

خاض مواجهات ضارية في مربع حصن حماد ضد مليشيا الانقلاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أحبطت قوات الجيش اليمني أمس السبت، محاولة تسلل شَنّته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن قوات الجيش الوطني اليمني خاضت مواجهات ضارية في مربع حصن حماد ضد مليشيا الانقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذته عناصر من المليشيا.

وأوضح العميد الغنيمي أن مدفعية تحالف دعم الشرعية، كثّفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات؛ مما أدى إلى تدمير العديد منها.

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