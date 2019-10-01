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حيلة سرية لحذف الرسائل بطريقة سريعة في "آي أو إس 13" بهواتف "آيفون"

بدلًا من مسح كل رسالة على حدة أو تحديد الرسالة بالضغط المطوّل عليها

كشفت تقارير صحفية عن حيلة سرية جديدة موجودة في هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 13".

وأوضح موقع "آي أو إس جادجيتس" التقني المتخصص، تفاصيل الحيلة السرية، التي يمكن من خلالها حذف الرسائل والبريد الإلكتروني، بطريقة سريعة في هواتف "آيفون".

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف "آيفون" في حذف مجموعة من الرسائل سواء أكانت رسائل نصية أو على البريد الإلكتروني؛ لأنه يحتاج إلى مسح كل رسالة على حدة، أو تحديد الرسالة بالضغط المطوّل عليها، وتكرار تلك التجربة، ثم النقر عليها جميعًا بالحذف إلى سلة المهملات.

لكن نظام تشغيل "آي أو إس 13" أضاف خاصية جديدة أو كما أطلق عليها الموقع "حيلة ذكية سرية"، تجعل تلك العملية أسهل وأسرع بكثير.

وتعمل تلك الطريقة عن طريق الضغط المطول بأصبعين؛ واحد على الرسائل، والآخر بسحب لأعلى أو لأسفل، وتحديد الرسائل التي ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها يمينًا أو يسارًا على حسب اللغة التي تستخدمها.

وتعمل تلك الخاصية على رسائل "آي ميسدج"، أو البريد الإلكتروني الخاصة بأبل، أو تطبيقات التراسل الفوري مثل "تيليغرام" و"واتساب" و"فيسبوك ماسنجر".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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حيلة سرية لحذف الرسائل بطريقة سريعة في "آي أو إس 13" بهواتف "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عن حيلة سرية جديدة موجودة في هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 13".

وأوضح موقع "آي أو إس جادجيتس" التقني المتخصص، تفاصيل الحيلة السرية، التي يمكن من خلالها حذف الرسائل والبريد الإلكتروني، بطريقة سريعة في هواتف "آيفون".

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف "آيفون" في حذف مجموعة من الرسائل سواء أكانت رسائل نصية أو على البريد الإلكتروني؛ لأنه يحتاج إلى مسح كل رسالة على حدة، أو تحديد الرسالة بالضغط المطوّل عليها، وتكرار تلك التجربة، ثم النقر عليها جميعًا بالحذف إلى سلة المهملات.

لكن نظام تشغيل "آي أو إس 13" أضاف خاصية جديدة أو كما أطلق عليها الموقع "حيلة ذكية سرية"، تجعل تلك العملية أسهل وأسرع بكثير.

وتعمل تلك الطريقة عن طريق الضغط المطول بأصبعين؛ واحد على الرسائل، والآخر بسحب لأعلى أو لأسفل، وتحديد الرسائل التي ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها يمينًا أو يسارًا على حسب اللغة التي تستخدمها.

وتعمل تلك الخاصية على رسائل "آي ميسدج"، أو البريد الإلكتروني الخاصة بأبل، أو تطبيقات التراسل الفوري مثل "تيليغرام" و"واتساب" و"فيسبوك ماسنجر".

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
11:36 AM

حيلة سرية لحذف الرسائل بطريقة سريعة في "آي أو إس 13" بهواتف "آيفون"

بدلًا من مسح كل رسالة على حدة أو تحديد الرسالة بالضغط المطوّل عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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3,751

كشفت تقارير صحفية عن حيلة سرية جديدة موجودة في هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 13".

وأوضح موقع "آي أو إس جادجيتس" التقني المتخصص، تفاصيل الحيلة السرية، التي يمكن من خلالها حذف الرسائل والبريد الإلكتروني، بطريقة سريعة في هواتف "آيفون".

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف "آيفون" في حذف مجموعة من الرسائل سواء أكانت رسائل نصية أو على البريد الإلكتروني؛ لأنه يحتاج إلى مسح كل رسالة على حدة، أو تحديد الرسالة بالضغط المطوّل عليها، وتكرار تلك التجربة، ثم النقر عليها جميعًا بالحذف إلى سلة المهملات.

لكن نظام تشغيل "آي أو إس 13" أضاف خاصية جديدة أو كما أطلق عليها الموقع "حيلة ذكية سرية"، تجعل تلك العملية أسهل وأسرع بكثير.

وتعمل تلك الطريقة عن طريق الضغط المطول بأصبعين؛ واحد على الرسائل، والآخر بسحب لأعلى أو لأسفل، وتحديد الرسائل التي ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها يمينًا أو يسارًا على حسب اللغة التي تستخدمها.

وتعمل تلك الخاصية على رسائل "آي ميسدج"، أو البريد الإلكتروني الخاصة بأبل، أو تطبيقات التراسل الفوري مثل "تيليغرام" و"واتساب" و"فيسبوك ماسنجر".

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