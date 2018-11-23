"إسرائيل" تتهم إيران بشنّ هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار وجزيرة قشم

"جانتس" أشار إلى أن المواقع تُستخدم لتخزين طائرات حربية مسيرة

اتهمت "إسرائيل" اليوم (الثلاثاء) إيران بشنّ هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار وجزيرة قشم.

وأوضح وزير الدفاع بيني جانتس، خلال كلمة بثها التلفزيون في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان، أن هذه المواقع تُستخدم أيضًا لتخزين طائرات حربية مُسيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "جانتس" إلى أن هذا يعد أول كشف علني للأمر.