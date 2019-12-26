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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مكتب الصحة بمأرب شحنة أدوية ومستلزمات طبية

الحملة الطبية لمكافحة العمى تجري 65 عملية جراحية في غيبده ببنجلاديش

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب؛ شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.


وشكر مدير مكتب صحة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، مركز الملك سلمان للإغاثة للدعم الإنساني المتنوع الذي يبذله لأبناء اليمن، مشيرًا إلى أن المساعدات المقدمة تشمل أدوية تزن 7.5 أطنان.


من جانب آخر أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش، خلال اليوم السادس والسابع من الحملة؛ 65 عملية جراحية؛ منها 5 للرجال و60 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 717 جراحة.


وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، وفقًا للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

مركز الملك سلمان للإغاثة محافظة مأرب

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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مكتب الصحة بمأرب شحنة أدوية ومستلزمات طبية
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب؛ شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.


وشكر مدير مكتب صحة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، مركز الملك سلمان للإغاثة للدعم الإنساني المتنوع الذي يبذله لأبناء اليمن، مشيرًا إلى أن المساعدات المقدمة تشمل أدوية تزن 7.5 أطنان.


من جانب آخر أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش، خلال اليوم السادس والسابع من الحملة؛ 65 عملية جراحية؛ منها 5 للرجال و60 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 717 جراحة.


وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، وفقًا للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
05:00 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مكتب الصحة بمأرب شحنة أدوية ومستلزمات طبية

الحملة الطبية لمكافحة العمى تجري 65 عملية جراحية في غيبده ببنجلاديش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب؛ شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.


وشكر مدير مكتب صحة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، مركز الملك سلمان للإغاثة للدعم الإنساني المتنوع الذي يبذله لأبناء اليمن، مشيرًا إلى أن المساعدات المقدمة تشمل أدوية تزن 7.5 أطنان.


من جانب آخر أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش، خلال اليوم السادس والسابع من الحملة؛ 65 عملية جراحية؛ منها 5 للرجال و60 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 717 جراحة.


وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، وفقًا للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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