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المنتخب السعودي: "تمبكتي" يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، مغادرة لاعب الأخضر حسان تمبكتي المستشفى، وهو بصحة جيدة.

جاء ذلك من خلال حساب المنتخب في "تويتر" قائلًا: "غادر قبل قليل، حسان تمبكتي، بصحة جيدة من مستشفى الملك خالد الجامعي، بعد أن أجرى كل الفحوصات اللازمة التي حددت البرنامج العلاجي الذي سيسير عليه.

وكان "تمبكتي" قد تَعَرّض للإصابة أثناء احتكاك حارس المنتخب محمد العويس معه، في كرة مشتركة في لقاء الأخضر أمام أوزبكستان (في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023)، والتي كسبها الأخضر وتأهل للأدوار النهائية للمونديال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي: "تمبكتي" يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة
سبق

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، مغادرة لاعب الأخضر حسان تمبكتي المستشفى، وهو بصحة جيدة.

جاء ذلك من خلال حساب المنتخب في "تويتر" قائلًا: "غادر قبل قليل، حسان تمبكتي، بصحة جيدة من مستشفى الملك خالد الجامعي، بعد أن أجرى كل الفحوصات اللازمة التي حددت البرنامج العلاجي الذي سيسير عليه.

وكان "تمبكتي" قد تَعَرّض للإصابة أثناء احتكاك حارس المنتخب محمد العويس معه، في كرة مشتركة في لقاء الأخضر أمام أوزبكستان (في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023)، والتي كسبها الأخضر وتأهل للأدوار النهائية للمونديال.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:12 PM

المنتخب السعودي: "تمبكتي" يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، مغادرة لاعب الأخضر حسان تمبكتي المستشفى، وهو بصحة جيدة.

جاء ذلك من خلال حساب المنتخب في "تويتر" قائلًا: "غادر قبل قليل، حسان تمبكتي، بصحة جيدة من مستشفى الملك خالد الجامعي، بعد أن أجرى كل الفحوصات اللازمة التي حددت البرنامج العلاجي الذي سيسير عليه.

وكان "تمبكتي" قد تَعَرّض للإصابة أثناء احتكاك حارس المنتخب محمد العويس معه، في كرة مشتركة في لقاء الأخضر أمام أوزبكستان (في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023)، والتي كسبها الأخضر وتأهل للأدوار النهائية للمونديال.

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