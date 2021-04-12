النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير

خطة متكاملة تضمنت 800 مشرف ومشرفة بأكثر من 1300 مدرسة

يؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني "عن بُعد" للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم الميدان التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة للوقوف على سير الاختبارات في أكثر من 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحتضن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة؛ لافتًا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قِبَل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مركز إلكتروني لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية المتعلقة بها، عطفًا على المراكز داخل المدارس لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وأشار الجوني إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام 16912 طالبًا وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي.

وأضاف أن وعي الأسر وتجربتها الثرية في دعم أبنائها في عمليات التعليم عن بُعد؛ من شأنه الإسهام المباشر في نجاح الاختبارات النهائية؛ لا سيما وأنها استكمال لسلسلة من أعمال التقويم والتكليفات.

الإدارة العامة للتعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير
سبق

يؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني "عن بُعد" للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم الميدان التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة للوقوف على سير الاختبارات في أكثر من 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحتضن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة؛ لافتًا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قِبَل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مركز إلكتروني لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية المتعلقة بها، عطفًا على المراكز داخل المدارس لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وأشار الجوني إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام 16912 طالبًا وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي.

وأضاف أن وعي الأسر وتجربتها الثرية في دعم أبنائها في عمليات التعليم عن بُعد؛ من شأنه الإسهام المباشر في نجاح الاختبارات النهائية؛ لا سيما وأنها استكمال لسلسلة من أعمال التقويم والتكليفات.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:32 PM

200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير

خطة متكاملة تضمنت 800 مشرف ومشرفة بأكثر من 1300 مدرسة

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
594

يؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني "عن بُعد" للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم الميدان التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة للوقوف على سير الاختبارات في أكثر من 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحتضن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة؛ لافتًا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قِبَل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مركز إلكتروني لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية المتعلقة بها، عطفًا على المراكز داخل المدارس لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وأشار الجوني إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام 16912 طالبًا وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي.

وأضاف أن وعي الأسر وتجربتها الثرية في دعم أبنائها في عمليات التعليم عن بُعد؛ من شأنه الإسهام المباشر في نجاح الاختبارات النهائية؛ لا سيما وأنها استكمال لسلسلة من أعمال التقويم والتكليفات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة