مالي تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.
سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.
سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.
سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.