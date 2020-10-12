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مالي تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 3286.. والوفيات 132 شخصاً

سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.

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مالي تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
11:54 PM

مالي تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 3286.. والوفيات 132 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مالي 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 3286 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 132 حالة.

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