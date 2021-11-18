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الأربعاء ..  طرح تذاكر مهرجان اعتزال ياسر القحطاني

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الأربعاء المقبل.

وسيُقام مهرجان اعتزال القناص في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بمباراة تجمع فريق رفقاء القحطاني "Y20" المطعم بعددٍ من النجوم العالميين أمام فريق الهلال.

وكان آل الشيخ نشر قبل يومين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيه النقاب عن النجوم العالميين الذين سيشاركون في حفل اعتزال النجم ياسر القحطاني ، حيث لبى كل من الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالي السابق، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي دعوة القحطاني للمشاركة في حفل اعتزاله.

يُذكر أن ياسر القحطاني، أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في عام 2018، بعد مسيرة كروية استمرت 13 سنة، حقق خلالها أكثر من 19 بطولة.

رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ياسر القحطاني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأربعاء ..  طرح تذاكر مهرجان اعتزال ياسر القحطاني
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الأربعاء المقبل.

وسيُقام مهرجان اعتزال القناص في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بمباراة تجمع فريق رفقاء القحطاني "Y20" المطعم بعددٍ من النجوم العالميين أمام فريق الهلال.

وكان آل الشيخ نشر قبل يومين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيه النقاب عن النجوم العالميين الذين سيشاركون في حفل اعتزال النجم ياسر القحطاني ، حيث لبى كل من الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالي السابق، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي دعوة القحطاني للمشاركة في حفل اعتزاله.

يُذكر أن ياسر القحطاني، أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في عام 2018، بعد مسيرة كروية استمرت 13 سنة، حقق خلالها أكثر من 19 بطولة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:59 PM

الأربعاء ..  طرح تذاكر مهرجان اعتزال ياسر القحطاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الأربعاء المقبل.

وسيُقام مهرجان اعتزال القناص في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بمباراة تجمع فريق رفقاء القحطاني "Y20" المطعم بعددٍ من النجوم العالميين أمام فريق الهلال.

وكان آل الشيخ نشر قبل يومين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيه النقاب عن النجوم العالميين الذين سيشاركون في حفل اعتزال النجم ياسر القحطاني ، حيث لبى كل من الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالي السابق، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي دعوة القحطاني للمشاركة في حفل اعتزاله.

يُذكر أن ياسر القحطاني، أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في عام 2018، بعد مسيرة كروية استمرت 13 سنة، حقق خلالها أكثر من 19 بطولة.

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