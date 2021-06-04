بريطانيا تدرج مصر والبحرين والسودان على "القائمة الحمراء"

تحتم الخضوع لإجراءات عزل صحي صارمة

تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان، إلى قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ويتحتم على جميع القادمين من الدول، المدرجة على "القائمة الحمراء"، إلى بريطانيا الخضوع لإجراءات عزل صحي صارمة.

ومن المتوقع أن يشمل القرار المرتقب بشأن القائمة المعدّلة إدراج دول أخرى، هي: كوستاريكا وسريلانكا وترينيداد وتوباغو، طبقاً لـ "بي بي سي".

وتضم القائمة الحمراء حالياً نحو 50 دولة؛ بينها: تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.