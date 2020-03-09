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توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية للتعليم والصحة.. بالمجان

أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

وأوضح أن ذلك جاء بعد انعقاد اجتماعات ثنائية اليوم بين وزراء الاتصالات والتعليم والصحة؛ واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات؛ وجهنا شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركات الاتصالات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية للتعليم والصحة.. بالمجان
سبق

أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

وأوضح أن ذلك جاء بعد انعقاد اجتماعات ثنائية اليوم بين وزراء الاتصالات والتعليم والصحة؛ واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات؛ وجهنا شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:49 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:01 PM

توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية للتعليم والصحة.. بالمجان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,176

أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

وأوضح أن ذلك جاء بعد انعقاد اجتماعات ثنائية اليوم بين وزراء الاتصالات والتعليم والصحة؛ واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات؛ وجهنا شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

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