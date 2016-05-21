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السفير السعودي بالفلبين يطلق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

"البصيري" أكد حرص المملكة على تلمُّس حاجات المسلمين في هذا الشهر

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الفلبين، بحضور السفير السعودي هناك الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والملحق الديني بالسفارة الشيخ فارس المطيري، وعدد من قيادات العمل الإسلامي في الفلبين.

ونقل الدكتور البصيري مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسلمين بشهر الصوم، داعيًا الله أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم.. مؤكدًا حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تلمُّس حاجات المسلمين في هذا الشهر، وحرصها على اجتماعهم على موائد الإفطار لما فيه من تقارب روحي بين المسلمين.

وأوضح الملحق الديني بسفارة السعودية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو من البرامج النوعية التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المراكز والجمعيات الإسلامية في مختلف دول العالم. ‫

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السفير السعودي بالفلبين يطلق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الفلبين، بحضور السفير السعودي هناك الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والملحق الديني بالسفارة الشيخ فارس المطيري، وعدد من قيادات العمل الإسلامي في الفلبين.

ونقل الدكتور البصيري مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسلمين بشهر الصوم، داعيًا الله أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم.. مؤكدًا حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تلمُّس حاجات المسلمين في هذا الشهر، وحرصها على اجتماعهم على موائد الإفطار لما فيه من تقارب روحي بين المسلمين.

وأوضح الملحق الديني بسفارة السعودية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو من البرامج النوعية التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المراكز والجمعيات الإسلامية في مختلف دول العالم. ‫

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:19 AM

السفير السعودي بالفلبين يطلق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

"البصيري" أكد حرص المملكة على تلمُّس حاجات المسلمين في هذا الشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الفلبين، بحضور السفير السعودي هناك الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والملحق الديني بالسفارة الشيخ فارس المطيري، وعدد من قيادات العمل الإسلامي في الفلبين.

ونقل الدكتور البصيري مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسلمين بشهر الصوم، داعيًا الله أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم.. مؤكدًا حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تلمُّس حاجات المسلمين في هذا الشهر، وحرصها على اجتماعهم على موائد الإفطار لما فيه من تقارب روحي بين المسلمين.

وأوضح الملحق الديني بسفارة السعودية أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو من البرامج النوعية التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المراكز والجمعيات الإسلامية في مختلف دول العالم. ‫

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