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هذه محاور إيجاز "العبدالعالي" حول "الحالة الصحية للحجاج" مساء اليوم

من مقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم، إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة.

ويشارك في الإيجاز، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

وسيتمحور الحديث حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومسار رمي جمرة العقبة والتحلل الأول، ونتائج خطط تصعيد الحجاج، والتحديثات الأمنية والجهود المبذولة لنجاح الخطط الأمنية.

وسيُنقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية وقناة الإخبارية.

محمد العبدالعالي فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه محاور إيجاز "العبدالعالي" حول "الحالة الصحية للحجاج" مساء اليوم
سبق

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم، إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة.

ويشارك في الإيجاز، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

وسيتمحور الحديث حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومسار رمي جمرة العقبة والتحلل الأول، ونتائج خطط تصعيد الحجاج، والتحديثات الأمنية والجهود المبذولة لنجاح الخطط الأمنية.

وسيُنقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية وقناة الإخبارية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
12:50 PM

هذه محاور إيجاز "العبدالعالي" حول "الحالة الصحية للحجاج" مساء اليوم

من مقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم، إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة.

ويشارك في الإيجاز، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

وسيتمحور الحديث حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومسار رمي جمرة العقبة والتحلل الأول، ونتائج خطط تصعيد الحجاج، والتحديثات الأمنية والجهود المبذولة لنجاح الخطط الأمنية.

وسيُنقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية وقناة الإخبارية.

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