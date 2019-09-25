"قصة وطن" حكاية مصورة تجسد مراحل توحيد المملكة على يد المؤسس

صدرت بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ورصدت أبرز الإنجازات التنموية

بمناسبة اليوم الوطني الـ89 أصدر رسام الكاريكاتير المعروف الزميل فهد الجبيري قصة وطنية مصورة بعنوان "قصة وطن" تحكي في لوحات ملونة تاريخ تأسيس المملكة المجيد، وتجسد مراحل توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وتبرز كذلك الجهود التنموية الكبيرة والمهمة لأبنائه الملوك الذين أتوا بعده: "سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، رحمهم الله"، وصولاً للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وتدور أحداث "قصة وطن" عن تاريخ وطننا وتطوره الكبير منذ بدايات التأسيس، والإنجازات التي تحققت تباعاً، وهذه القصة المصورة هي جزء من أنشطة قدّمها رسام الكاريكاتير "الجبيري" بمناسبة اليوم الوطني؛ حرصاً على تنويع مصادر المعرفة الوطنية لدى الطلاب.

الجدير بالذكر أن القصة أصدرها مكتب التعليم بالسويدي بإشراف أحمد بن سعود العويس، مدير مكتب التعليم بالسويدي، ومتابعة حمد بن سعد الفرشان قائد متوسطة عمرو بن شعيب.