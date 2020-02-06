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إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين

إضافة إلى أفراد البعثة التعليمية في هونغ كونغ

تابعت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي عملية الإجلاء انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من معالي وزير التعليم وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين.

وزارة التعليم المدارس السعودية بالخارج سفارة المملكة بالصين فيروس كرونا الجديد

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إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين
سبق

تابعت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي عملية الإجلاء انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من معالي وزير التعليم وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
05:06 PM

إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين

إضافة إلى أفراد البعثة التعليمية في هونغ كونغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تابعت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي عملية الإجلاء انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من معالي وزير التعليم وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين.

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