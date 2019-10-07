شخص يهدد آخر برشاش على طريق الجبيل - الدمام ومطالبات بالقبض عليه

النيابة العامة حذرت المواطنين والمقيمين من حيازة الأسلحة الفردية أو الذخائر

أثار مقطع فيديو حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لشخص قام بتهديد آخر بسلاح رشاش على طريق الجبيل الدمام السريع.

وتفصيلاً، أظهر المقطع صاحب إحدى المركبات وهو يقوم بمنع مركبة أخرى من التجاوز وحاول إيقافه عدة مرات بالقوة الجبرية وهو ما حدث بالفعل، ليترجل صاحب المركبة الأمامية وبحوزته سلاح رشاش على صاحب المركبة الأخرى وسط استغراب سائقي المركبات الذين اضطروا إلى التوقف وسط الخط السريع لمحاولة التدخل ومنع حدوث كارثة.

وطالب النشطاء بضرورة إلقاء القبض على جميع الأطراف وتحديدًا الشخص حامل السلاح وإحالته للجهات المعنية، وتطبيق النظام بحقه وذلك للحد من هذه المهازل التي قد يكون لها ضحايا كُثر.

وحذرت النيابة العامة المواطنين والمقيمين من حمل وحيازة الأسلحة النارية الفردية أو الذخائر، موضحة أن العقوبة التي تقع على من يضبط وبحيازته سلاح ناري من دون ترخيص، وذلك بعد انتشار استخدام الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات كوسيلة ترفيه، حيث إن استخدام السلاح الناري في التجمعات والاحتفالات يوقع بصاحبه تحت المساءلة القانونية، وذلك طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، حيث إن استخدام السلاح الناري بإفراط قد يكون خطرًا على حياة الكثير ويضر بالمجتمع.

وحذرت النيابة العامة من عقوبة حمل سلاح ناري من دون ترخيص في السعودية بتذكرة المواطنين بالعقوبة التي تفرضها على حيازة سلاح من دون ترخيص حتى يعي المجتمع السعودي هذه العقوبة جيدًا، وذلك حفاظًا على أرواح الكثيرين.





وكشفت النيابة العامة عن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص، وأوضحت أنَّه "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة إلى 6000 ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".