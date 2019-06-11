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حدث بالخفجي.. عاملة فلبينية تسدِّد طعنات عدة لطفلَيْن سعوديَّيْن وتحاول الانتحار صعقًا

تم نقلهما للمستشفى للعلاج.. وأحدهما في حالة حرجة.. وجهات التحقيق تباشر الواقعة

عاد مسلسل اعتداء الخادمات على كفلائهن للواجهة من جديد؛ إذ أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية أمس على تسديد طعنات عدة لطفلَيْن أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء، وطعن نفسها.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة مساء أمس في محافظة الخفجي. وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات المختصة بُلغت عن قيام خادمة بتسديد طعنات عدة لطفلَين سعوديَّين، ومحاولة قتلهما، ثم محاولة إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي والطعن.

وقد جرى نقل الطفلَين للمستشفى لتلقي العلاج، وأحدهما في حالة حرجة، فيما باشرت جهات التحقيق الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أن الخادمة قَدِمت منذ سبعة أشهر إلى عائلة مواطن، ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، وكانت العائلة تُحسن المعاملة معها، ولا يُعرف حتى الآن أسباب قيامها بهذا العمل الشنيع.

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حدث بالخفجي.. عاملة فلبينية تسدِّد طعنات عدة لطفلَيْن سعوديَّيْن وتحاول الانتحار صعقًا
سبق

عاد مسلسل اعتداء الخادمات على كفلائهن للواجهة من جديد؛ إذ أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية أمس على تسديد طعنات عدة لطفلَيْن أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء، وطعن نفسها.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة مساء أمس في محافظة الخفجي. وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات المختصة بُلغت عن قيام خادمة بتسديد طعنات عدة لطفلَين سعوديَّين، ومحاولة قتلهما، ثم محاولة إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي والطعن.

وقد جرى نقل الطفلَين للمستشفى لتلقي العلاج، وأحدهما في حالة حرجة، فيما باشرت جهات التحقيق الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أن الخادمة قَدِمت منذ سبعة أشهر إلى عائلة مواطن، ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، وكانت العائلة تُحسن المعاملة معها، ولا يُعرف حتى الآن أسباب قيامها بهذا العمل الشنيع.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:32 AM

حدث بالخفجي.. عاملة فلبينية تسدِّد طعنات عدة لطفلَيْن سعوديَّيْن وتحاول الانتحار صعقًا

تم نقلهما للمستشفى للعلاج.. وأحدهما في حالة حرجة.. وجهات التحقيق تباشر الواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخفجي
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9,511

عاد مسلسل اعتداء الخادمات على كفلائهن للواجهة من جديد؛ إذ أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية أمس على تسديد طعنات عدة لطفلَيْن أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء، وطعن نفسها.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة مساء أمس في محافظة الخفجي. وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات المختصة بُلغت عن قيام خادمة بتسديد طعنات عدة لطفلَين سعوديَّين، ومحاولة قتلهما، ثم محاولة إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي والطعن.

وقد جرى نقل الطفلَين للمستشفى لتلقي العلاج، وأحدهما في حالة حرجة، فيما باشرت جهات التحقيق الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أن الخادمة قَدِمت منذ سبعة أشهر إلى عائلة مواطن، ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، وكانت العائلة تُحسن المعاملة معها، ولا يُعرف حتى الآن أسباب قيامها بهذا العمل الشنيع.

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