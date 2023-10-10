النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال يوم.. العراق: 2344 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 والضحايا 9790 حالة

سجل العراق 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9790 حالة, فيما سُجّلت 4233 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال يوم.. العراق: 2344 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9790 حالة, فيما سُجّلت 4233 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:34 PM

خلال يوم.. العراق: 2344 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 والضحايا 9790 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
0
157

سجل العراق 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9790 حالة, فيما سُجّلت 4233 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,674
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,257

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة