بالصور.. رجل مهمته تحقيق الأمنية الأخيرة لضحايا كورونا

لن تموت وحيدًا

أجبر فيروس كورونا معظم ضحاياه على الموت وحيدين، بعيدًا عن أهليهم وأحبائهم مكسوري القلوب، لكن سائق إسعاف هولنديًا غير كل هذا، حين قرر أن يصطحب ضحايا الفيروس في جولات إلى أحب الأماكن إلى قلوبهم من أجل نظرة وداع أخيرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أنشأ عامل الصحة وسائق الإسعاف الهولندي كيز فيلدبور، 60 عامًا، "مؤسسة إسعاف تحقيق الأمنيات" منذ سنوات، ويقوم من خلالها بمساعدة المرضى المحتضرين على تحقيق أمنياتهم الأخيرة قبل الموت.

وتضيف الصحيفة، بدأت فكرة المؤسسة في أحد الأيام عندما كان "فيلدبور" يقوم بنقل مريض من مستشفى إلى مستشفى آخر، وعندما تأخرت الرحلة بسبب بعض الإجراءات، طلب المريض أن يلقي نظرة وداع على ميناء روتردام المحبب إلى قلبه، وبالفعل حقق سائق الإسعاف الأمنية الأخيرة للرجل، وبعدها قرر إنشاء "إسعاف تحقيق الأمنيات".

خلال سنوات وبمساعدة زوجته إنكا، 61 عامًا، تمكن "فيلدبور" من تحقيق الأمنيات الأخير لـ 14 ألف مريض قبل موتهم، حيث صحب بعضهم إلى حفلات زفاف ومتاحف ومعارض فنية وسباقات سيارات ومباريات لكرة القدم.

وفي شهر مارس الماضي، ومع انتشار جائحة كورونا، قرر "فيلدبور" تحقيق الأمنيات الأخيرة لضحايا الفيروس من الحالات الشديدة، خاصة من كبار السن.

ومما ساعد "فيلدبور" على القيام بمهمته أن الحكومة الهولندية قررت اتباع سياسة "الإغلاق الذكي"، حيث يسمح للأفراد بالخروج مع الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي واتخاذ الاحتياطات.

ومنذ ذلك الحين حقق الكثير من الأمنيات الأخيرة لضحايا كورونا، خاصة زيارة حقول زهور التيوليب الجميلة، وهي أمنية سهلة التحقيق عندما يكون المريض في مكان مفتوح، ويصحب "فيلدبور" شخص أو اثنان من أقارب المريض، يظلون في مكان بعيد نسبيًا، كما حقق أمنية رجل أراد أن يودع حصانه، وآخر أراد أن يلقي نظرة وداع على مركبة.