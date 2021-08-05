النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره

يهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد

تختتم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم، البرنامج التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 1442هـ، على مدار ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي، حيث استهدف البرنامج 92 أسرة؛ لتحقيق الوعي الصحي والاجتماعي بأضرار المخدرات ومخاطرها وسبل الوقاية منها.


ويهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة، وتوضيح العلامات التي يتسم بها البعض قبل الوقوع بتعاطي المخدرات، وكيفية التعامل مع الأبناء ومتطلبات التنشئة الأسرية السليمة، والتثقيف بطرق وأساليب تنمية الذات وزرع قناعات رفض التعاطي، من خلال المخرجات التي أعدت وفق منهجية علمية وبإشراف مجموعة من المختصين والأكاديميين لتحقيق الفائدة المأمولة منها على كافة أفراد الأسرة، وبما يتوافق مع اختصاصات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام برفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره
سبق

تختتم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم، البرنامج التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 1442هـ، على مدار ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي، حيث استهدف البرنامج 92 أسرة؛ لتحقيق الوعي الصحي والاجتماعي بأضرار المخدرات ومخاطرها وسبل الوقاية منها.


ويهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة، وتوضيح العلامات التي يتسم بها البعض قبل الوقوع بتعاطي المخدرات، وكيفية التعامل مع الأبناء ومتطلبات التنشئة الأسرية السليمة، والتثقيف بطرق وأساليب تنمية الذات وزرع قناعات رفض التعاطي، من خلال المخرجات التي أعدت وفق منهجية علمية وبإشراف مجموعة من المختصين والأكاديميين لتحقيق الفائدة المأمولة منها على كافة أفراد الأسرة، وبما يتوافق مع اختصاصات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام برفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
12:38 PM

بحضور ومشاركة 92 أسرة.. أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تختتم برنامجاً توعوياً بأضراره

يهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
276

تختتم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم، البرنامج التوعوي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لعام 1442هـ، على مدار ثلاثة أيام عبر الاتصال المرئي، حيث استهدف البرنامج 92 أسرة؛ لتحقيق الوعي الصحي والاجتماعي بأضرار المخدرات ومخاطرها وسبل الوقاية منها.


ويهدف البرنامج إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة، وتوضيح العلامات التي يتسم بها البعض قبل الوقوع بتعاطي المخدرات، وكيفية التعامل مع الأبناء ومتطلبات التنشئة الأسرية السليمة، والتثقيف بطرق وأساليب تنمية الذات وزرع قناعات رفض التعاطي، من خلال المخرجات التي أعدت وفق منهجية علمية وبإشراف مجموعة من المختصين والأكاديميين لتحقيق الفائدة المأمولة منها على كافة أفراد الأسرة، وبما يتوافق مع اختصاصات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام برفع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,446
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة