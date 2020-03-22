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الصين تجرِّب لقاحًا لعلاج كورونا المستجد للتغلب على الفيروس القاتل

فيما تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم على إيجاد الدواء

أكدت الصين أنها بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "سكاي نيوز"، فقد بدأت المختبرات في الصين في إنتاج اللقاح بتاريخ 16 مارس الحالي.

وصرَّح مصدر طبي صيني مشارك في المشروع بأنه تم إجراء الاختبار على المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا في 3 مجموعات، وتم إعطاؤهم جرعات مختلفة. لافتًا إلى أن جميع مَن يخضع للاختبار من سكان مدينة ووهان وسط الصين التي ظهر فيها الفيروس القاتل أول مرة أواخر العام الماضي.

يُشار إلى أنه لا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس الجديد، الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم وسط تكثيف الحكومات إجراءات الحماية.

وتعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة للتوصل إلى لقاح.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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الصين تجرِّب لقاحًا لعلاج كورونا المستجد للتغلب على الفيروس القاتل
سبق

أكدت الصين أنها بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "سكاي نيوز"، فقد بدأت المختبرات في الصين في إنتاج اللقاح بتاريخ 16 مارس الحالي.

وصرَّح مصدر طبي صيني مشارك في المشروع بأنه تم إجراء الاختبار على المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا في 3 مجموعات، وتم إعطاؤهم جرعات مختلفة. لافتًا إلى أن جميع مَن يخضع للاختبار من سكان مدينة ووهان وسط الصين التي ظهر فيها الفيروس القاتل أول مرة أواخر العام الماضي.

يُشار إلى أنه لا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس الجديد، الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم وسط تكثيف الحكومات إجراءات الحماية.

وتعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة للتوصل إلى لقاح.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:15 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:02 PM

الصين تجرِّب لقاحًا لعلاج كورونا المستجد للتغلب على الفيروس القاتل

فيما تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم على إيجاد الدواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,872

أكدت الصين أنها بدأت المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "سكاي نيوز"، فقد بدأت المختبرات في الصين في إنتاج اللقاح بتاريخ 16 مارس الحالي.

وصرَّح مصدر طبي صيني مشارك في المشروع بأنه تم إجراء الاختبار على المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا في 3 مجموعات، وتم إعطاؤهم جرعات مختلفة. لافتًا إلى أن جميع مَن يخضع للاختبار من سكان مدينة ووهان وسط الصين التي ظهر فيها الفيروس القاتل أول مرة أواخر العام الماضي.

يُشار إلى أنه لا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس الجديد، الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم وسط تكثيف الحكومات إجراءات الحماية.

وتعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة للتوصل إلى لقاح.

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