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"عبدالعزيز بن سعود" يستقبل وزراء داخلية لبنان والكويت والأردن وفلسطين

بحث الموضوعات المشتركة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ورئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه.


وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سعود" يستقبل وزراء داخلية لبنان والكويت والأردن وفلسطين
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ورئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه.


وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:46 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:43 AM

"عبدالعزيز بن سعود" يستقبل وزراء داخلية لبنان والكويت والأردن وفلسطين

بحث الموضوعات المشتركة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ورئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه.


وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

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