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"جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة أثاث وأجهزة كهربائية من منزل مواطن

عُثر عليها مخبأة عند مقيم وتمت إحالة القضية للجهات المعنية لإجراء اللازم

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة أثاث وأجهزة كهربائية وإلكترونية من منزل أحد المواطنين .

حيث أشارت المصادر أن أفراد البحث والتحري تمكنوا من الكشف عن أثاث وأجهزة كهربائية مخبأة داخل منزل مقيم من جنسية عربية، قام بسرقتها من أحد المنازل في المحافظة أثناء عدم تواجد ساكنيه فيها.

وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

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"جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة أثاث وأجهزة كهربائية من منزل مواطن
سبق

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة أثاث وأجهزة كهربائية وإلكترونية من منزل أحد المواطنين .

حيث أشارت المصادر أن أفراد البحث والتحري تمكنوا من الكشف عن أثاث وأجهزة كهربائية مخبأة داخل منزل مقيم من جنسية عربية، قام بسرقتها من أحد المنازل في المحافظة أثناء عدم تواجد ساكنيه فيها.

وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
03:44 PM

"جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة أثاث وأجهزة كهربائية من منزل مواطن

عُثر عليها مخبأة عند مقيم وتمت إحالة القضية للجهات المعنية لإجراء اللازم

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
3
1,382

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة أثاث وأجهزة كهربائية وإلكترونية من منزل أحد المواطنين .

حيث أشارت المصادر أن أفراد البحث والتحري تمكنوا من الكشف عن أثاث وأجهزة كهربائية مخبأة داخل منزل مقيم من جنسية عربية، قام بسرقتها من أحد المنازل في المحافظة أثناء عدم تواجد ساكنيه فيها.

وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

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