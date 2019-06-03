النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

مجلس موارد الجالية المسلمة في هونج كونج يقرر العيد.. الأربعاء

لعدم رؤية هلال شوال

أعلن مجلس أمناء موارد الجالية المسلمة في هونج كونج أن يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2019م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان للعام الجاري 2019م، وأول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، بحسب قرار لجنة ترائي الهلال التي أجمعت على عدم رؤية الهلال لشهر شوال هذه الليلة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس قبل قليل وتم التعميم لكل الجالية المسلمة عبر المساجد الخمسة التابعة للمجلس بأن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان لعدم رؤية الهلال وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.
ويشكل المسلمون في إقليم هونج كونح 3% من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، حيث يبلغ عدد المسلمين 350 ألف مسلم ومسلمة، يتمتعون بحرية تامة في ممارسة شعائرهم الدينية، ويوجد في الأقليم خمس مساجد رئيسية وعشرات المصليات الصغيرة الموزعة في أكثر من 80 جزيرة تتبع الأقليم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مجلس موارد الجالية المسلمة في هونج كونج يقرر العيد.. الأربعاء
سبق

أعلن مجلس أمناء موارد الجالية المسلمة في هونج كونج أن يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2019م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان للعام الجاري 2019م، وأول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، بحسب قرار لجنة ترائي الهلال التي أجمعت على عدم رؤية الهلال لشهر شوال هذه الليلة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس قبل قليل وتم التعميم لكل الجالية المسلمة عبر المساجد الخمسة التابعة للمجلس بأن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان لعدم رؤية الهلال وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.
ويشكل المسلمون في إقليم هونج كونح 3% من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، حيث يبلغ عدد المسلمين 350 ألف مسلم ومسلمة، يتمتعون بحرية تامة في ممارسة شعائرهم الدينية، ويوجد في الأقليم خمس مساجد رئيسية وعشرات المصليات الصغيرة الموزعة في أكثر من 80 جزيرة تتبع الأقليم.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:56 PM

مجلس موارد الجالية المسلمة في هونج كونج يقرر العيد.. الأربعاء

لعدم رؤية هلال شوال

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
3,225

أعلن مجلس أمناء موارد الجالية المسلمة في هونج كونج أن يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2019م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان للعام الجاري 2019م، وأول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، بحسب قرار لجنة ترائي الهلال التي أجمعت على عدم رؤية الهلال لشهر شوال هذه الليلة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس قبل قليل وتم التعميم لكل الجالية المسلمة عبر المساجد الخمسة التابعة للمجلس بأن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان لعدم رؤية الهلال وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.
ويشكل المسلمون في إقليم هونج كونح 3% من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، حيث يبلغ عدد المسلمين 350 ألف مسلم ومسلمة، يتمتعون بحرية تامة في ممارسة شعائرهم الدينية، ويوجد في الأقليم خمس مساجد رئيسية وعشرات المصليات الصغيرة الموزعة في أكثر من 80 جزيرة تتبع الأقليم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,869

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة