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"بوتين" يكشف عن محادثات مع "ترامب" لكنه يتكتم على التفاصيل

على هامش إحياء مئوية الحرب العالمية الأولى

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) في باريس، وذلك على هامشالاحتفالات بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "ريا نوفوتسي" الروسية للأنباء أن بوتين أجاب بـ"نعم" لدى سؤاله عما إذا كان نجح في التحدث مع ترامب، ورد بوتين بقوله: "إنها جيدة" عندما سُئل عن طبيعة المحادثات.

ولم يعطِ الرئيس الروسي مزيدًا من التفاصيل.

وكان بوتين قد صرح إلى القناة الفرنسية لتلفزيون "روسيا توداي" في وقت سابق بأنه سيتحدث إلى "ترامب" على الأرجح خلال عشاء عمل، مشيرًا إلى أنه قد يعقد لقاء على هامش قمة مجموعة الدول العشرين أو في وقت لاحق.

ش

وستعقد قمة مجموعة الدول العشرين التي تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في بوينس آيرس في الأرجنتين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بوتين" يكشف عن محادثات مع "ترامب" لكنه يتكتم على التفاصيل
سبق

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) في باريس، وذلك على هامشالاحتفالات بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "ريا نوفوتسي" الروسية للأنباء أن بوتين أجاب بـ"نعم" لدى سؤاله عما إذا كان نجح في التحدث مع ترامب، ورد بوتين بقوله: "إنها جيدة" عندما سُئل عن طبيعة المحادثات.

ولم يعطِ الرئيس الروسي مزيدًا من التفاصيل.

وكان بوتين قد صرح إلى القناة الفرنسية لتلفزيون "روسيا توداي" في وقت سابق بأنه سيتحدث إلى "ترامب" على الأرجح خلال عشاء عمل، مشيرًا إلى أنه قد يعقد لقاء على هامش قمة مجموعة الدول العشرين أو في وقت لاحق.

ش

وستعقد قمة مجموعة الدول العشرين التي تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في بوينس آيرس في الأرجنتين.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:30 PM

"بوتين" يكشف عن محادثات مع "ترامب" لكنه يتكتم على التفاصيل

على هامش إحياء مئوية الحرب العالمية الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) في باريس، وذلك على هامشالاحتفالات بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "ريا نوفوتسي" الروسية للأنباء أن بوتين أجاب بـ"نعم" لدى سؤاله عما إذا كان نجح في التحدث مع ترامب، ورد بوتين بقوله: "إنها جيدة" عندما سُئل عن طبيعة المحادثات.

ولم يعطِ الرئيس الروسي مزيدًا من التفاصيل.

وكان بوتين قد صرح إلى القناة الفرنسية لتلفزيون "روسيا توداي" في وقت سابق بأنه سيتحدث إلى "ترامب" على الأرجح خلال عشاء عمل، مشيرًا إلى أنه قد يعقد لقاء على هامش قمة مجموعة الدول العشرين أو في وقت لاحق.

ش

وستعقد قمة مجموعة الدول العشرين التي تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في بوينس آيرس في الأرجنتين.

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