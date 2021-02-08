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جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة "التدريب المتبادل"

لتحسين أداء الموظفين

أطلقت بلدية أم السلم الفرعية، التابعة لأمانة جدة، مبادرة "التدريب المتبادل"، لتحسين أداء الموظفين.

يأتي ذلك، خلال عقد سلسلة من ورش عمل قصيرة بمشاركة قطاعات الأمانة وإدارتها المختلفة.

وأوضحت مساعد رئيس بلدية أم السلم، منيرة بنت سند السلمي، أن مبادرة التدريب المتبادل تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير مستوى الجودة في الخدمات المقدمة من الموظفين لسكان وزوار جدة.

وقالت "السلمي"، إن ورشة العمل الأولى أقيمت بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وجرى خلالها عرض منهجية أعمال المراجعة الداخلية وأثرها في تحسين الأداء، وتبادل الأفكار التي تدعم البلدية أو النطاق على حد سواء.

وسيتم إبلاغ الإدارات المعنية بمواعيد مناسبة لإكمال هذه المبادرة القيّمة للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.

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جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة "التدريب المتبادل"
سبق

أطلقت بلدية أم السلم الفرعية، التابعة لأمانة جدة، مبادرة "التدريب المتبادل"، لتحسين أداء الموظفين.

يأتي ذلك، خلال عقد سلسلة من ورش عمل قصيرة بمشاركة قطاعات الأمانة وإدارتها المختلفة.

وأوضحت مساعد رئيس بلدية أم السلم، منيرة بنت سند السلمي، أن مبادرة التدريب المتبادل تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير مستوى الجودة في الخدمات المقدمة من الموظفين لسكان وزوار جدة.

وقالت "السلمي"، إن ورشة العمل الأولى أقيمت بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وجرى خلالها عرض منهجية أعمال المراجعة الداخلية وأثرها في تحسين الأداء، وتبادل الأفكار التي تدعم البلدية أو النطاق على حد سواء.

وسيتم إبلاغ الإدارات المعنية بمواعيد مناسبة لإكمال هذه المبادرة القيّمة للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
06:00 PM

جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة "التدريب المتبادل"

لتحسين أداء الموظفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت بلدية أم السلم الفرعية، التابعة لأمانة جدة، مبادرة "التدريب المتبادل"، لتحسين أداء الموظفين.

يأتي ذلك، خلال عقد سلسلة من ورش عمل قصيرة بمشاركة قطاعات الأمانة وإدارتها المختلفة.

وأوضحت مساعد رئيس بلدية أم السلم، منيرة بنت سند السلمي، أن مبادرة التدريب المتبادل تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير مستوى الجودة في الخدمات المقدمة من الموظفين لسكان وزوار جدة.

وقالت "السلمي"، إن ورشة العمل الأولى أقيمت بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وجرى خلالها عرض منهجية أعمال المراجعة الداخلية وأثرها في تحسين الأداء، وتبادل الأفكار التي تدعم البلدية أو النطاق على حد سواء.

وسيتم إبلاغ الإدارات المعنية بمواعيد مناسبة لإكمال هذه المبادرة القيّمة للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.

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