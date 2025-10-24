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لندن.. ماذا تفعل 39 جثة في حاوية شاحنة؟

اعتقال سائقها والشرطة تسعى لتحديد هوية الضحايا

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، العثور على 39 جثة، معظمها تعود لمراهقين، داخل حاوية تحملها شاحنة في منطقة صناعية بمدينة "إيسكس" شرقي العاصمة لندن.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية: السلطات البريطانية تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى؛ فيما تم اعتقال سائق الشاحنة.

وأضاف: الشاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي؛ فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر اليوم عند الساعة 01:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال قائد بالشرطة البريطانية، أندرو مارينر: هذا حادث مأساوي؛ حيث فَقَد عدد كبير من الناس حياتهم.. استفساراتنا جارية لتحديد ما حدث.

وأضاف: نحن بصدد تحديد هوية الضحايا؛ لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة.

وأردف "مارينر": لقد ألقينا القبض على سائق الشاحنة فيما يتعلق بالحادث، ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة مع استمرار تحقيقاتنا.

لندن جثث

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لندن.. ماذا تفعل 39 جثة في حاوية شاحنة؟
سبق

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، العثور على 39 جثة، معظمها تعود لمراهقين، داخل حاوية تحملها شاحنة في منطقة صناعية بمدينة "إيسكس" شرقي العاصمة لندن.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية: السلطات البريطانية تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى؛ فيما تم اعتقال سائق الشاحنة.

وأضاف: الشاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي؛ فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر اليوم عند الساعة 01:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال قائد بالشرطة البريطانية، أندرو مارينر: هذا حادث مأساوي؛ حيث فَقَد عدد كبير من الناس حياتهم.. استفساراتنا جارية لتحديد ما حدث.

وأضاف: نحن بصدد تحديد هوية الضحايا؛ لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة.

وأردف "مارينر": لقد ألقينا القبض على سائق الشاحنة فيما يتعلق بالحادث، ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة مع استمرار تحقيقاتنا.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:40 PM

لندن.. ماذا تفعل 39 جثة في حاوية شاحنة؟

اعتقال سائقها والشرطة تسعى لتحديد هوية الضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,772

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، العثور على 39 جثة، معظمها تعود لمراهقين، داخل حاوية تحملها شاحنة في منطقة صناعية بمدينة "إيسكس" شرقي العاصمة لندن.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية: السلطات البريطانية تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى؛ فيما تم اعتقال سائق الشاحنة.

وأضاف: الشاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي؛ فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر اليوم عند الساعة 01:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال قائد بالشرطة البريطانية، أندرو مارينر: هذا حادث مأساوي؛ حيث فَقَد عدد كبير من الناس حياتهم.. استفساراتنا جارية لتحديد ما حدث.

وأضاف: نحن بصدد تحديد هوية الضحايا؛ لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة.

وأردف "مارينر": لقد ألقينا القبض على سائق الشاحنة فيما يتعلق بالحادث، ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة مع استمرار تحقيقاتنا.

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