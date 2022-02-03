وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أبرز الملاحظات المرصودة تركزت حول إضافة دور غير نظامي، أو بناء الارتدادات على الصامت، وتغيير استخدام المبنى أو تعديل الهيكل دون موافقة.

ورصد مراقبو الأمانة خلال 703 زيارات نفّذتها في الفترة من 15 إلى 20 يناير، 2022.56 مخالفة.

استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة على المباني، تُواصل أمانة الرياض زياراتها التفقدية؛ للتحقق من التزام تلك المباني بالاشتراطات المطلوبة.

"أمانة الرياض" ترصد 56 مخالفة خلال جولاتها التفقدية للرقابة على المباني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة على المباني، تُواصل أمانة الرياض زياراتها التفقدية؛ للتحقق من التزام تلك المباني بالاشتراطات المطلوبة. ورصد مراقبو الأمانة خلال 703 زيارات نفّذتها في الفترة من 15 إلى 20 يناير، 2022.56 مخالفة. وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أبرز الملاحظات المرصودة تركزت حول إضافة دور غير نظامي، أو بناء الارتدادات على الصامت، وتغيير استخدام المبنى أو تعديل الهيكل دون موافقة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 11:16 AM

"أمانة الرياض" ترصد 56 مخالفة خلال جولاتها التفقدية للرقابة على المباني نفّذت فِرَقها الرقابية 703 زيارات من 15 إلى 20 يناير وكشفت عن 4 ملاحظات





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استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة على المباني، تُواصل أمانة الرياض زياراتها التفقدية؛ للتحقق من التزام تلك المباني بالاشتراطات المطلوبة.

ورصد مراقبو الأمانة خلال 703 زيارات نفّذتها في الفترة من 15 إلى 20 يناير، 2022.56 مخالفة.

وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أبرز الملاحظات المرصودة تركزت حول إضافة دور غير نظامي، أو بناء الارتدادات على الصامت، وتغيير استخدام المبنى أو تعديل الهيكل دون موافقة.