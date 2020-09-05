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"الخواجي" يحتفل بخِطْبته بصبيا

احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.

"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.

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"الخواجي" يحتفل بخِطْبته بصبيا
سبق

احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.

"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
08:38 PM

"الخواجي" يحتفل بخِطْبته بصبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.

"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.

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