"الخواجي" يحتفل بخِطْبته بصبيا

احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.
"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.
احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.
"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.
احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.
"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.
احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.
"سبق" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.