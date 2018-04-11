"المطلق": بعض مشاهير التواصل يقولون خيراً.. والآخر همه الشهرة فقط

أكد أن الإنسان مسؤول عمن يتابع ومنعهم عن الظهور بيد الجهات المختصة

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعض مشاهير التواصل الاجتماعي بأنهم لا هم لهم الا الشهرة فقط، مشيراً في المقابل إلى أن بعضهم يقول خيراً ويربي الناس.

وتساءل المطلق في برنامجه الأسبوعي استديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام: أنت من تتابع؟! مشيراً إلى أن الإنسان مسؤول عمن يتابع. أما قضية منعهم عن الظهور فهذا عند الجهات المختصة!.

وعن حكم طلب الشهرة في الإسلام؟ فقد أبان المطلق أنها مكروهة وخاصة الشهرة التي لا يكون وراءها فائدة أو نفع وقد تكون حراماً.

وأضاف: أما الذي يشتهر ليقول خيراً أو ليدل الناس مثل من يتحدثون عن الطب أو التجارة والبيع والشراء أو القضايا الاجتماعية والسلوكية والأخلاق؛ فهؤلاء طيبون وجزاهم الله خيراً وكثر الله من أمثالهم".