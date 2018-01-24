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لجنة المسابقات باتحاد القدم: النصر وأحد في المجمعة.. جواب نهائي

أكدت عدم جاهزية الملاعب الثلاثة في الرياض

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الفريق الكروي الأول بنادي النصر ونظيره أحد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية وإقامتها الاثنين المقبل عند الساعة 6:20 مساء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم جاهزية ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما ثبت عدم مطابقة المعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباراة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات باتحاد القدم: النصر وأحد في المجمعة.. جواب نهائي
سبق

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الفريق الكروي الأول بنادي النصر ونظيره أحد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية وإقامتها الاثنين المقبل عند الساعة 6:20 مساء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم جاهزية ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما ثبت عدم مطابقة المعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباراة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:26 PM
اخر تعديل
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:42 PM

لجنة المسابقات باتحاد القدم: النصر وأحد في المجمعة.. جواب نهائي

أكدت عدم جاهزية الملاعب الثلاثة في الرياض

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
1,869

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الفريق الكروي الأول بنادي النصر ونظيره أحد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية وإقامتها الاثنين المقبل عند الساعة 6:20 مساء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لعدم جاهزية ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما ثبت عدم مطابقة المعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباراة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

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