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أمير الشرقية يعيد تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين

دعمًا لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والكفاءات العلمية

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، برئاسة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس اللجنة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي أن قراره بإعادة تشكيل اللجنة يأتي دعماً للمشروع بالكفاءات العلميةوالإدارية التي ستسهم بمشيئة الله في مواصلة النجاحات التي يحققها المشروع، بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المشروع سيواصل العمل على تعزيز ثقافة الخدمة المتميزة، وتفعيل مختلف الشراكات التي وقعهاالمشروع منذ انطلاقته قبل قرابة 10أعوام.
وتضمن قرار أمير المنطقة الشرقية، تعيين محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومدير معهد الإدارة بالمنطقة الدكتور محمد باجنيد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور خالد بن محمد الفلاح، والدكتورة حصة العتيبي، والمهندس عبدالرحمن المنصور رئيس المجلس السعودي للجودة سابقاً، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور صالح الحميدان، والمهندس جار الله البقعاوي كبير مهندسي أرامكو السعودية، وعبدالعزيز المحبوب مدير جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وفوزية المريخي، والمهندس فهد الخيال، والدكتور مقبل العيدان عميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وكان مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين قد انطلق في عام 2009م، وذلك من أجل تقديم خدمة القياس الدوري لرضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحقيق رضاهم، وتعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير حلول مشكلات ومعوقات تقديم خدمات متميزة في الأجهزة الحكومية بالمنطقة، عبر عدد من البرامج والمبادرات القائمة وفق أحدث تطبيقات قياس رضا المستفيدين، وذلك سعياً للمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة2030 ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.

أمير المنطقة الشرقية مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين إمارة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يعيد تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين
سبق

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، برئاسة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس اللجنة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي أن قراره بإعادة تشكيل اللجنة يأتي دعماً للمشروع بالكفاءات العلميةوالإدارية التي ستسهم بمشيئة الله في مواصلة النجاحات التي يحققها المشروع، بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المشروع سيواصل العمل على تعزيز ثقافة الخدمة المتميزة، وتفعيل مختلف الشراكات التي وقعهاالمشروع منذ انطلاقته قبل قرابة 10أعوام.
وتضمن قرار أمير المنطقة الشرقية، تعيين محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومدير معهد الإدارة بالمنطقة الدكتور محمد باجنيد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور خالد بن محمد الفلاح، والدكتورة حصة العتيبي، والمهندس عبدالرحمن المنصور رئيس المجلس السعودي للجودة سابقاً، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور صالح الحميدان، والمهندس جار الله البقعاوي كبير مهندسي أرامكو السعودية، وعبدالعزيز المحبوب مدير جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وفوزية المريخي، والمهندس فهد الخيال، والدكتور مقبل العيدان عميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وكان مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين قد انطلق في عام 2009م، وذلك من أجل تقديم خدمة القياس الدوري لرضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحقيق رضاهم، وتعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير حلول مشكلات ومعوقات تقديم خدمات متميزة في الأجهزة الحكومية بالمنطقة، عبر عدد من البرامج والمبادرات القائمة وفق أحدث تطبيقات قياس رضا المستفيدين، وذلك سعياً للمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة2030 ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
03:49 PM

أمير الشرقية يعيد تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين

دعمًا لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والكفاءات العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، برئاسة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس اللجنة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي أن قراره بإعادة تشكيل اللجنة يأتي دعماً للمشروع بالكفاءات العلميةوالإدارية التي ستسهم بمشيئة الله في مواصلة النجاحات التي يحققها المشروع، بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المشروع سيواصل العمل على تعزيز ثقافة الخدمة المتميزة، وتفعيل مختلف الشراكات التي وقعهاالمشروع منذ انطلاقته قبل قرابة 10أعوام.
وتضمن قرار أمير المنطقة الشرقية، تعيين محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومدير معهد الإدارة بالمنطقة الدكتور محمد باجنيد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور خالد بن محمد الفلاح، والدكتورة حصة العتيبي، والمهندس عبدالرحمن المنصور رئيس المجلس السعودي للجودة سابقاً، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور صالح الحميدان، والمهندس جار الله البقعاوي كبير مهندسي أرامكو السعودية، وعبدالعزيز المحبوب مدير جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وفوزية المريخي، والمهندس فهد الخيال، والدكتور مقبل العيدان عميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وكان مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين قد انطلق في عام 2009م، وذلك من أجل تقديم خدمة القياس الدوري لرضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحقيق رضاهم، وتعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير حلول مشكلات ومعوقات تقديم خدمات متميزة في الأجهزة الحكومية بالمنطقة، عبر عدد من البرامج والمبادرات القائمة وفق أحدث تطبيقات قياس رضا المستفيدين، وذلك سعياً للمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة2030 ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.

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