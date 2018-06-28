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تطبيق "فينمو" يسمح ببيع المنتجات عبر الحسابات الشخصية

أعلن تطبيق "فينمو"، عن السماح للمستخدمين الشخصيين ببيع المنتجات عبر الحسابات الشخصية، ولن يكون لزامًا على المستخدم إنشاء حساب خاص ببيع البضائع باستخدام المدفوعات.

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "فينمو" غيّرت سياساتها بشأن السماح ببيع السلع والخدمات من خلال الحسابات الشخصية.

وسيكون لزامًا على كل مستخدم أن يدفع رسومًا تُقَدر بنحو 1.9% من ثمن السلعة، بالإضافة إلى 10 سنتات تُطَبّق على مستخدمي الأعمال.

وسيتعامل "فينمو" مع مختلف أنواع المدفوعات؛ بهدف حماية المشتريات الخاصة بالمستخدمين فيما يتعلق بتحويلات الأموال المخصصة للأعمال التجارية.

وخصص "فينمو" للحسابات الشخصية مهام يومية، مثل تقسيم الفواتير، وتلقي فحوصات التحفيز الوبائي، ولقد حذرت من أنه قد يُحظر الحساب إذا استُخدم ملفك الشخصي للعمل، دون الحصول على إذن من التطبيق بذلك الأمر.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تطبيق "فينمو" يسمح ببيع المنتجات عبر الحسابات الشخصية
سبق

أعلن تطبيق "فينمو"، عن السماح للمستخدمين الشخصيين ببيع المنتجات عبر الحسابات الشخصية، ولن يكون لزامًا على المستخدم إنشاء حساب خاص ببيع البضائع باستخدام المدفوعات.

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "فينمو" غيّرت سياساتها بشأن السماح ببيع السلع والخدمات من خلال الحسابات الشخصية.

وسيكون لزامًا على كل مستخدم أن يدفع رسومًا تُقَدر بنحو 1.9% من ثمن السلعة، بالإضافة إلى 10 سنتات تُطَبّق على مستخدمي الأعمال.

وسيتعامل "فينمو" مع مختلف أنواع المدفوعات؛ بهدف حماية المشتريات الخاصة بالمستخدمين فيما يتعلق بتحويلات الأموال المخصصة للأعمال التجارية.

وخصص "فينمو" للحسابات الشخصية مهام يومية، مثل تقسيم الفواتير، وتلقي فحوصات التحفيز الوبائي، ولقد حذرت من أنه قد يُحظر الحساب إذا استُخدم ملفك الشخصي للعمل، دون الحصول على إذن من التطبيق بذلك الأمر.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:44 PM

تطبيق "فينمو" يسمح ببيع المنتجات عبر الحسابات الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تطبيق "فينمو"، عن السماح للمستخدمين الشخصيين ببيع المنتجات عبر الحسابات الشخصية، ولن يكون لزامًا على المستخدم إنشاء حساب خاص ببيع البضائع باستخدام المدفوعات.

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "فينمو" غيّرت سياساتها بشأن السماح ببيع السلع والخدمات من خلال الحسابات الشخصية.

وسيكون لزامًا على كل مستخدم أن يدفع رسومًا تُقَدر بنحو 1.9% من ثمن السلعة، بالإضافة إلى 10 سنتات تُطَبّق على مستخدمي الأعمال.

وسيتعامل "فينمو" مع مختلف أنواع المدفوعات؛ بهدف حماية المشتريات الخاصة بالمستخدمين فيما يتعلق بتحويلات الأموال المخصصة للأعمال التجارية.

وخصص "فينمو" للحسابات الشخصية مهام يومية، مثل تقسيم الفواتير، وتلقي فحوصات التحفيز الوبائي، ولقد حذرت من أنه قد يُحظر الحساب إذا استُخدم ملفك الشخصي للعمل، دون الحصول على إذن من التطبيق بذلك الأمر.

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