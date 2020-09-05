النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 779 خلال الـ24 ساعة الماضية

العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"

إجراء الفحص المخبري لـ4.219 مريضاً.. وصرف الأدوية لـ 13.300 حالة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 8.840 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 955 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 121 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 1.534 فرداً، وعيادة الولادة 99 حالة، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 3.015 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 2.256 فرداً.

وأجرى الفحص المخبري لـ 4.219 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 13.300 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 23 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 18 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.643 شخصاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 8.840 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 955 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 121 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 1.534 فرداً، وعيادة الولادة 99 حالة، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 3.015 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 2.256 فرداً.

وأجرى الفحص المخبري لـ 4.219 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 13.300 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 23 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 18 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.643 شخصاً.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
04:21 PM

العيادات التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"

إجراء الفحص المخبري لـ4.219 مريضاً.. وصرف الأدوية لـ 13.300 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
0
142

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 8.840 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 955 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 121 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 1.534 فرداً، وعيادة الولادة 99 حالة، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 3.015 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 2.256 فرداً.

وأجرى الفحص المخبري لـ 4.219 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 13.300 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 23 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 18 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.643 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,585
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,247

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة