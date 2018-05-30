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باكستان تُدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت بالمملكة

جددت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها

أدانت باكستان بشدة، الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت ٢٩ مايو ٢٠٢١م.

وحثت باكستان قوات التحالف على اعتراض جميع الهجمات؛ موضحة أن مثل تلك الهجمات التي تسعى لإثارة الخوف والرعب في المنطقة، تستحق الشجب والاستنكار.

وجددت باكستان دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان تُدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت بالمملكة
سبق

أدانت باكستان بشدة، الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت ٢٩ مايو ٢٠٢١م.

وحثت باكستان قوات التحالف على اعتراض جميع الهجمات؛ موضحة أن مثل تلك الهجمات التي تسعى لإثارة الخوف والرعب في المنطقة، تستحق الشجب والاستنكار.

وجددت باكستان دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
06:23 PM

باكستان تُدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت بالمملكة

جددت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها

A A A
يوسف سفر - الرياض
3
678

أدانت باكستان بشدة، الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت ٢٩ مايو ٢٠٢١م.

وحثت باكستان قوات التحالف على اعتراض جميع الهجمات؛ موضحة أن مثل تلك الهجمات التي تسعى لإثارة الخوف والرعب في المنطقة، تستحق الشجب والاستنكار.

وجددت باكستان دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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