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10 مناطق في مرمي "الإنذار المبكر".. "رعدية" وأتربة حتى المساء

تنبيهات متفاوتة أولها صباحًا تضم حالات مناخية متنوعة والرؤية تتدنى

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: (عسير، وجازان، والباحة، ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق عسير وجازان والباحة تشهد حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والرياح السطحية النشطة، وتبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي جميعها مع الثامنة مساء.

ووفقًا للهيئة، تشهد منطقتا نجران ومكة المكرمة حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: الطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان، وتبدأ في الواحدة ظهرًا، وتنتهي في العاشرة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرض المنطقة الشرقية والرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والمجمعة، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للسابعة مساء؛ فيما تشمل الحالة في المدينة المنورة كلًّا من: (العيص، وبدر، وينبع)، وتبدأ من الثانية عشرة ظهرًا للسابعة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرض تبوك ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل بمكة: (القنذة، والليث، ورابغ، وجدة) وتبدأ في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في التاسعة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 مناطق في مرمي "الإنذار المبكر".. "رعدية" وأتربة حتى المساء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: (عسير، وجازان، والباحة، ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق عسير وجازان والباحة تشهد حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والرياح السطحية النشطة، وتبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي جميعها مع الثامنة مساء.

ووفقًا للهيئة، تشهد منطقتا نجران ومكة المكرمة حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: الطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان، وتبدأ في الواحدة ظهرًا، وتنتهي في العاشرة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرض المنطقة الشرقية والرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والمجمعة، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للسابعة مساء؛ فيما تشمل الحالة في المدينة المنورة كلًّا من: (العيص، وبدر، وينبع)، وتبدأ من الثانية عشرة ظهرًا للسابعة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرض تبوك ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل بمكة: (القنذة، والليث، ورابغ، وجدة) وتبدأ في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في التاسعة مساء.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
08:59 AM

10 مناطق في مرمي "الإنذار المبكر".. "رعدية" وأتربة حتى المساء

تنبيهات متفاوتة أولها صباحًا تضم حالات مناخية متنوعة والرؤية تتدنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: (عسير، وجازان، والباحة، ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق عسير وجازان والباحة تشهد حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والرياح السطحية النشطة، وتبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي جميعها مع الثامنة مساء.

ووفقًا للهيئة، تشهد منطقتا نجران ومكة المكرمة حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: الطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان، وتبدأ في الواحدة ظهرًا، وتنتهي في العاشرة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرض المنطقة الشرقية والرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والمجمعة، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للسابعة مساء؛ فيما تشمل الحالة في المدينة المنورة كلًّا من: (العيص، وبدر، وينبع)، وتبدأ من الثانية عشرة ظهرًا للسابعة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرض تبوك ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل بمكة: (القنذة، والليث، ورابغ، وجدة) وتبدأ في الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في التاسعة مساء.

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