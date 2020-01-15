إجازة 110 أيام... وانتعاش مرتقب لشركات السفر والطيران خلال 2020

وكالات السفر تتجه لتقديم عروض غير مسبوقة لجذب السائح السعودي

بعد إعلان وزارة التعليم الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي؛ وأصبح عدد أيام إجازة الصيف ما يقارب 110 أيام، تبدأ من النصف الثاني لشهر رمضان الفضيل، وتنتهي بعد إجازة الحج يوم 11 من المحرم 1442، قال أحمد الغامدي، مدير إحدى وكالات السفر بالدمام: إن الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين سيكون له أثر كبير على نشاط وكالات السفر والسياحة في الإجازة الصيفية بسبب ارتفاع الطلب المتوقع لقضاء الإجازة بالخارج.

من ناحيته، كشف بشير عرنوس، مدير فرع بالعربية لخدمات المسافرين، عن اتجاه الكثير من وكالات السفر إلى عمل عروض غير مسبوقة لجذب السائح السعودي في إجازة الصيف المقبل.

وأشار خالد باوزير، المتخصص في برامج السفر، إلى أن الإجازة الصيفية المقبلة ستشهد اختلافًا في توجهات السعوديين؛ إذ إنه من المتوقع أن تبرز وجهات غير معتادة، مثل أذربيجان وأوزبكستان واليونان؛ بسبب العروض الهائلة، وعوامل الجذب المتعددة.

يُذكر أن بداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية ستكون بنهاية يوم الخميس 19/ 10/ 1441هـ، وعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26/ 12/ 1441هـ، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4/ 1/ 1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 محرم.