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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا

إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.378

سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.

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"كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا
سبق

سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:51 PM

"كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا

إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.378

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.

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