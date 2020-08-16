وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا.

سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.

"كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-16 سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا. وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 09:51 PM

"كورونا" يصيب 39 أردنيًا جديدًا إجمالي المرضى يرتفع إلى 1.378





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سجل الأردن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأحد)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.378 إصابة.





وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.251 حالة.