برامج توعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بـ"تعليم جدة"

تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية

تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث المؤسسات التعليمية على تنفيذ برامج توعوية عن حماية النزاهة والأمانة؛ تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بهذه المناسبة الدولية بتنفيذ جملة من البرامج والنشاطات التوعوية والتثقيفية حول حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.

وأوضح المشرف العام على إدارة المراجعة الداخلية أمين الإدارة العامة للتعليم بجدة حمدان القلطي، أن فعاليات البرنامج ستنفذ بدءًا من يوم غدٍ الأحد، من خلال نشاطات متنوعة على مستوى إدارات وأقسام الإدارة العامة ومكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات وكذلك الفرق الكشفية ومعاهد التربية الخاصة وأندية الحي، وتتمثل في جلسات حوارية طلابية في المدارس ومكاتب التعليم (بنين ـ بنات) وتفعيل الإذاعة المدرسية وحصص النشاط الطلابي.

يُضاف إلى ذلك، مسابقات ثقافية واجتماعية وجولات كشفية (بنين) وتقديم رسائل توعوية وتثقيفية إلى جانب عمل لوحات جدارية عن قيم النزاهة، للإسهام في نشر ثقافة وقيم النزاهة لدى الفرد والمجتمع والامتثال بها وممارستها، مشيرًا إلى أن المدير العام للتعليم بجدة شدد في تعميمه لجميع الإدارات ولمكاتب التعليم والمدارس على البعد عن كل ما يهدر المال العام والموارد والممتلكات العامة خلال تفعيل البرنامج.

وأضاف "القلطي" أنه من ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد إقامة ملتقى "النزاهة أولوية وطنية" الذي سيرعاه المدير العام للتعليم، يوم الثلاثاء القادم على مسرح الإدارة العامة للتعليم.