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أخضر الشباب يواصل تحضيراته استعداداً لكأس العرب

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي النهضة تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

وتضم مجموعة الأخضر في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر، والتي سيفتتحها بلقاء منتخب فلسطين في الثامن عشر من الشهر الجاري، يليه لقاء منتخب مصر في الحادي والعشرين، في حين سيختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الجزائر في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً فنياً بممثلي منتخبي السعودية وفلسطين، الذي مثل "الأخضر" خلاله المدير علي الحسينان، والمنسق العام عبدالله الرشيد، ومسؤول العهدة محمد الهليل، نوقش خلاله الملفات التنظيمية واللوجستية، وأنظمة ولوائح البطولة.

يذكر أن مشاركة المنتخب الوطني السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الشباب يواصل تحضيراته استعداداً لكأس العرب
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي النهضة تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

وتضم مجموعة الأخضر في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر، والتي سيفتتحها بلقاء منتخب فلسطين في الثامن عشر من الشهر الجاري، يليه لقاء منتخب مصر في الحادي والعشرين، في حين سيختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الجزائر في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً فنياً بممثلي منتخبي السعودية وفلسطين، الذي مثل "الأخضر" خلاله المدير علي الحسينان، والمنسق العام عبدالله الرشيد، ومسؤول العهدة محمد الهليل، نوقش خلاله الملفات التنظيمية واللوجستية، وأنظمة ولوائح البطولة.

يذكر أن مشاركة المنتخب الوطني السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:54 PM

أخضر الشباب يواصل تحضيراته استعداداً لكأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته تحضيراً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً في الدمام.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي النهضة تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

وتضم مجموعة الأخضر في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر، والتي سيفتتحها بلقاء منتخب فلسطين في الثامن عشر من الشهر الجاري، يليه لقاء منتخب مصر في الحادي والعشرين، في حين سيختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الجزائر في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً فنياً بممثلي منتخبي السعودية وفلسطين، الذي مثل "الأخضر" خلاله المدير علي الحسينان، والمنسق العام عبدالله الرشيد، ومسؤول العهدة محمد الهليل، نوقش خلاله الملفات التنظيمية واللوجستية، وأنظمة ولوائح البطولة.

يذكر أن مشاركة المنتخب الوطني السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

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