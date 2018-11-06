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مفاجأة مزلزلة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة.. هنا التفاصيل

تسببت في مقتل 189 شخصاً.. وكشفتها هيئة سلامة النقل بجاكرتا

كشفت هيئة سلامة النقل الوطنية بإندونيسيا عن أن مؤشر السرعة الجوية لطائرة "بوينغ 737 ماكس" التي تحطمت الأسبوع الماضي وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189، كان تالفاً خلال آخر 4 رحلات.

وأوضح رئيس الهيئة سورغانتو تغاهجونو للصحفيين بأنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة.

وأضاف سورغانتو تغاهجونو حسب روسيا اليوم، أن الهيئة تستفسر من شركة بوينغ والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأفاد بأن الهيئة الإندونيسية تتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينغ لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية.

من جهتها أشارت وكالة رويترز إلى أن شركة "بوينغ" لم ترد بعد على طلب للتعقيب.

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" سلمت 219 طائرة من طراز "737" ماكس لعملائها في جميع أنحاء العالم.

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مفاجأة مزلزلة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة.. هنا التفاصيل
سبق

كشفت هيئة سلامة النقل الوطنية بإندونيسيا عن أن مؤشر السرعة الجوية لطائرة "بوينغ 737 ماكس" التي تحطمت الأسبوع الماضي وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189، كان تالفاً خلال آخر 4 رحلات.

وأوضح رئيس الهيئة سورغانتو تغاهجونو للصحفيين بأنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة.

وأضاف سورغانتو تغاهجونو حسب روسيا اليوم، أن الهيئة تستفسر من شركة بوينغ والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأفاد بأن الهيئة الإندونيسية تتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينغ لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية.

من جهتها أشارت وكالة رويترز إلى أن شركة "بوينغ" لم ترد بعد على طلب للتعقيب.

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" سلمت 219 طائرة من طراز "737" ماكس لعملائها في جميع أنحاء العالم.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:31 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:29 PM

مفاجأة مزلزلة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة.. هنا التفاصيل

تسببت في مقتل 189 شخصاً.. وكشفتها هيئة سلامة النقل بجاكرتا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت هيئة سلامة النقل الوطنية بإندونيسيا عن أن مؤشر السرعة الجوية لطائرة "بوينغ 737 ماكس" التي تحطمت الأسبوع الماضي وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189، كان تالفاً خلال آخر 4 رحلات.

وأوضح رئيس الهيئة سورغانتو تغاهجونو للصحفيين بأنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة.

وأضاف سورغانتو تغاهجونو حسب روسيا اليوم، أن الهيئة تستفسر من شركة بوينغ والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأفاد بأن الهيئة الإندونيسية تتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينغ لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية.

من جهتها أشارت وكالة رويترز إلى أن شركة "بوينغ" لم ترد بعد على طلب للتعقيب.

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" سلمت 219 طائرة من طراز "737" ماكس لعملائها في جميع أنحاء العالم.

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