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"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم

وصل عدد زوارها إلى أكثر من مليون مُنذ أطلقتها "مسك الخيرية"

‬أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" منصتها الرقمية "مكان مسك"، لتكون نافذة للشباب السعودي الطموح لبناء جسور التواصل واكتشاف الآفاق المتاحة أمامهم، من خلال البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بما يسهم في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وتهدف المنصة -التي وصل عدد زوارها إلى أكثر من مليون زائر مُنذ انطلاقها شهر أبريل الماضي- إلى إتاحة الفرصة للشباب للاطلاع على ما تقدمه "مسك الخيرية" من برامج تطوير فعّالة، ومحتوى ذي قيمة عالية، إضافة إلى تطوير الخبرات العملية، والاطلاع على التجارب الملهمة، بشكل يصب في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم.

كما تُعد ملتقى يجمع الشباب السعودي من مختلف المراحل التعليمية والخبرات العملية لمد جسور العلاقات المهنية واستثمار الفرص الواعدة، في خطوة تدعم تهيئة الشباب لاختيار مساراتهم المستقبلية من خلال رحلة ثريّة في تطوير الذات وبناء المهارات، تقدمها برامج ومبادرات مسك الخيرية.

وتتيح المنصة للشباب إمكانية الاطلاع على صفحة "إضاءات مسك" التي تدعم بدورها برامج المؤسسة، وتوفر المعلومات اللازمة لإثراء الحصيلة المعرفية للشباب من خلال العديد من الأبحاث والمقالات والتقارير، إلى جانب مقاطع الفيديو والمدونات الصوتية وقصص النجاح.

ودعت المؤسسة الشباب للتسجيل في المنصة عبر الرابط https://hsub.misk.org.sa/ar للبقاء على اتصال، والاطلاع على أحدث البرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لتطوير الشباب.

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"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم
سبق

‬أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" منصتها الرقمية "مكان مسك"، لتكون نافذة للشباب السعودي الطموح لبناء جسور التواصل واكتشاف الآفاق المتاحة أمامهم، من خلال البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بما يسهم في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وتهدف المنصة -التي وصل عدد زوارها إلى أكثر من مليون زائر مُنذ انطلاقها شهر أبريل الماضي- إلى إتاحة الفرصة للشباب للاطلاع على ما تقدمه "مسك الخيرية" من برامج تطوير فعّالة، ومحتوى ذي قيمة عالية، إضافة إلى تطوير الخبرات العملية، والاطلاع على التجارب الملهمة، بشكل يصب في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم.

كما تُعد ملتقى يجمع الشباب السعودي من مختلف المراحل التعليمية والخبرات العملية لمد جسور العلاقات المهنية واستثمار الفرص الواعدة، في خطوة تدعم تهيئة الشباب لاختيار مساراتهم المستقبلية من خلال رحلة ثريّة في تطوير الذات وبناء المهارات، تقدمها برامج ومبادرات مسك الخيرية.

وتتيح المنصة للشباب إمكانية الاطلاع على صفحة "إضاءات مسك" التي تدعم بدورها برامج المؤسسة، وتوفر المعلومات اللازمة لإثراء الحصيلة المعرفية للشباب من خلال العديد من الأبحاث والمقالات والتقارير، إلى جانب مقاطع الفيديو والمدونات الصوتية وقصص النجاح.

ودعت المؤسسة الشباب للتسجيل في المنصة عبر الرابط https://hsub.misk.org.sa/ar للبقاء على اتصال، والاطلاع على أحدث البرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لتطوير الشباب.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
05:16 PM

"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم

وصل عدد زوارها إلى أكثر من مليون مُنذ أطلقتها "مسك الخيرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" منصتها الرقمية "مكان مسك"، لتكون نافذة للشباب السعودي الطموح لبناء جسور التواصل واكتشاف الآفاق المتاحة أمامهم، من خلال البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بما يسهم في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

وتهدف المنصة -التي وصل عدد زوارها إلى أكثر من مليون زائر مُنذ انطلاقها شهر أبريل الماضي- إلى إتاحة الفرصة للشباب للاطلاع على ما تقدمه "مسك الخيرية" من برامج تطوير فعّالة، ومحتوى ذي قيمة عالية، إضافة إلى تطوير الخبرات العملية، والاطلاع على التجارب الملهمة، بشكل يصب في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم.

كما تُعد ملتقى يجمع الشباب السعودي من مختلف المراحل التعليمية والخبرات العملية لمد جسور العلاقات المهنية واستثمار الفرص الواعدة، في خطوة تدعم تهيئة الشباب لاختيار مساراتهم المستقبلية من خلال رحلة ثريّة في تطوير الذات وبناء المهارات، تقدمها برامج ومبادرات مسك الخيرية.

وتتيح المنصة للشباب إمكانية الاطلاع على صفحة "إضاءات مسك" التي تدعم بدورها برامج المؤسسة، وتوفر المعلومات اللازمة لإثراء الحصيلة المعرفية للشباب من خلال العديد من الأبحاث والمقالات والتقارير، إلى جانب مقاطع الفيديو والمدونات الصوتية وقصص النجاح.

ودعت المؤسسة الشباب للتسجيل في المنصة عبر الرابط https://hsub.misk.org.sa/ar للبقاء على اتصال، والاطلاع على أحدث البرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لتطوير الشباب.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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