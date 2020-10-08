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المناظرة القادمة بين "ترامب" و"بايدن" ستكون افتراضية

المشرف والمشاركون سيكونون بقاعة المدينة في ميامي

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن سيظهران في المناظرة الرئاسية الثانية الأسبوع المقبل من"مواقع بعيدة منفصلة".

يأتي القرار في الوقت الذي يواصل فيه "ترامب" مكافحة عدوى فيروس كورونا، ومن المقرر أن تُجرى المناظرة بعد أسبوعين تقريباً من تشخيصه الأول.

وسيشارك كلا المرشحين من مواقع منفصلة لم يعلن عنها بعدُ، بينما سيكون المشرف ستيف سكالي، والمشاركون في قاعة المدينة في ميامي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المناظرة القادمة بين "ترامب" و"بايدن" ستكون افتراضية
سبق

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن سيظهران في المناظرة الرئاسية الثانية الأسبوع المقبل من"مواقع بعيدة منفصلة".

يأتي القرار في الوقت الذي يواصل فيه "ترامب" مكافحة عدوى فيروس كورونا، ومن المقرر أن تُجرى المناظرة بعد أسبوعين تقريباً من تشخيصه الأول.

وسيشارك كلا المرشحين من مواقع منفصلة لم يعلن عنها بعدُ، بينما سيكون المشرف ستيف سكالي، والمشاركون في قاعة المدينة في ميامي.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
03:25 PM

المناظرة القادمة بين "ترامب" و"بايدن" ستكون افتراضية

المشرف والمشاركون سيكونون بقاعة المدينة في ميامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن سيظهران في المناظرة الرئاسية الثانية الأسبوع المقبل من"مواقع بعيدة منفصلة".

يأتي القرار في الوقت الذي يواصل فيه "ترامب" مكافحة عدوى فيروس كورونا، ومن المقرر أن تُجرى المناظرة بعد أسبوعين تقريباً من تشخيصه الأول.

وسيشارك كلا المرشحين من مواقع منفصلة لم يعلن عنها بعدُ، بينما سيكون المشرف ستيف سكالي، والمشاركون في قاعة المدينة في ميامي.

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