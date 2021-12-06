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بالصور.. ولي العهد يصل مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى السعودية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما يضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد: نائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد سبأ باهبري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ولي العهد يصل مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان
سبق

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى السعودية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما يضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد: نائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد سبأ باهبري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:39 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:04 AM

بالصور.. ولي العهد يصل مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
31,912

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد: السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى السعودية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما يضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد: نائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد سبأ باهبري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

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