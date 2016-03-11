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"الصحة" تعلن تعافي أول حالة من المصابين بـ"كورونا الجديد"

ضمن الحالات الموجودة بالعزل الطبي بمستشفى القطيف

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، وهي لمواطن ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تعافي أول حالة من المصابين بـ"كورونا الجديد"
سبق

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، وهي لمواطن ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:12 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:02 PM

"الصحة" تعلن تعافي أول حالة من المصابين بـ"كورونا الجديد"

ضمن الحالات الموجودة بالعزل الطبي بمستشفى القطيف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
14,659

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، وهي لمواطن ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

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