"الصحة" تعلن تعافي أول حالة من المصابين بـ"كورونا الجديد"

ضمن الحالات الموجودة بالعزل الطبي بمستشفى القطيف

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، وهي لمواطن ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.