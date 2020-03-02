المسند: استقرار عام للطقس ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية

قال: الرياح شمالية نشطة نسبياً قد تُثير بعض الغبار بالشرقية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار عام تسود أجواء المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بوجه عام اليوم استقرار في عناصر الطقس.‏. ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة نسبياً قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على #الشرقية.