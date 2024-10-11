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251.. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات "كورونا" والإجمالي 28 ألفًا

رصدت 3822 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة لتتجاوز نصف المليون حالة

سجلت وزارة الصحة الإيرانية 251 وفاة و3822 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها إيران من جراء الإصابة بكورونا. وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز النصف مليون حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 ألفًا و544 حالة وفقًا لـ"الألمانية".

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد.

وأفاد تقرير إعلامي بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني على أكبر صالحي بفيروس كورونا. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بيان صادر من المنظمة القول إنه ثبت إيجابية إصابة صالحي بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

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251.. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات "كورونا" والإجمالي 28 ألفًا
سبق

سجلت وزارة الصحة الإيرانية 251 وفاة و3822 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها إيران من جراء الإصابة بكورونا. وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز النصف مليون حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 ألفًا و544 حالة وفقًا لـ"الألمانية".

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد.

وأفاد تقرير إعلامي بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني على أكبر صالحي بفيروس كورونا. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بيان صادر من المنظمة القول إنه ثبت إيجابية إصابة صالحي بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:07 PM

251.. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات "كورونا" والإجمالي 28 ألفًا

رصدت 3822 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة لتتجاوز نصف المليون حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية 251 وفاة و3822 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها إيران من جراء الإصابة بكورونا. وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز النصف مليون حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 ألفًا و544 حالة وفقًا لـ"الألمانية".

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد.

وأفاد تقرير إعلامي بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني على أكبر صالحي بفيروس كورونا. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بيان صادر من المنظمة القول إنه ثبت إيجابية إصابة صالحي بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

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