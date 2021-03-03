النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ شرورة" يدشن الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق"

دشّن محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف آل عاطف، في مكتبه، الحملة التوعوية التي تُنَفّذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق» بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واستمع محافظ شرورة إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وقدّم "آل عاطف" شكره للقائمين على الحملة؛ موضحًا جهود الدولة في التصدي لأصحاب الفكر الضال من خلال توعية المجتمع عن تلك الجماعات.

وفي نهاية الزيارة تَسلم التقرير السنوي لمنجزات الرئاسة العامة للعام الماضي.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"محافظ شرورة" يدشن الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق"
سبق

دشّن محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف آل عاطف، في مكتبه، الحملة التوعوية التي تُنَفّذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق» بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واستمع محافظ شرورة إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وقدّم "آل عاطف" شكره للقائمين على الحملة؛ موضحًا جهود الدولة في التصدي لأصحاب الفكر الضال من خلال توعية المجتمع عن تلك الجماعات.

وفي نهاية الزيارة تَسلم التقرير السنوي لمنجزات الرئاسة العامة للعام الماضي.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:31 PM

"محافظ شرورة" يدشن الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق"

A A A
بندر آل فطيح - شرورة
0
121

دشّن محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف آل عاطف، في مكتبه، الحملة التوعوية التي تُنَفّذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق» بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واستمع محافظ شرورة إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وقدّم "آل عاطف" شكره للقائمين على الحملة؛ موضحًا جهود الدولة في التصدي لأصحاب الفكر الضال من خلال توعية المجتمع عن تلك الجماعات.

وفي نهاية الزيارة تَسلم التقرير السنوي لمنجزات الرئاسة العامة للعام الماضي.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة