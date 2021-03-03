"محافظ شرورة" يدشن الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق"

دشّن محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف آل عاطف، في مكتبه، الحملة التوعوية التي تُنَفّذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق» بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واستمع محافظ شرورة إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وقدّم "آل عاطف" شكره للقائمين على الحملة؛ موضحًا جهود الدولة في التصدي لأصحاب الفكر الضال من خلال توعية المجتمع عن تلك الجماعات.

وفي نهاية الزيارة تَسلم التقرير السنوي لمنجزات الرئاسة العامة للعام الماضي.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.