النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشابّ يواجه البحرين وديًّا للمرة الثانية

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الودية الثانية ضمن ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "الوطني" صالح المحمدي؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشابّ يواجه البحرين وديًّا للمرة الثانية
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الودية الثانية ضمن ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "الوطني" صالح المحمدي؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:28 PM

استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشابّ يواجه البحرين وديًّا للمرة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
186

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الودية الثانية ضمن ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "الوطني" صالح المحمدي؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى مرانًا على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,336
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,615
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,798

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة