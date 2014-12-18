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"سوبر فورت" و"غينيس".. حينما يرى العالم التمور بعيون سعودية

تنسيق أممي من المملكة للإعلان عن يومه العالمي.. و"المجلس الدولي" حاضر

أسهمت المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر دولة منتجة للتمور عالمياً، في دعم قطاع نخيل التمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

واستطاع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور كـ"فاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "السنة الدولية للتمور" عام 2027 وذلك خلال دورتها (42)، وإحالة المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتماد.

ويتم التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة "غينيس" لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفاً.

وتم اعتماد المملكة العربية السعودية من قِبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعمت، منذ وقت مبكر، فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، وذلك إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011م، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، ثم عقد اجتماعه في عام 2020 برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك بمشاركة 11 دولة شملت المملكة، والإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سوبر فورت" و"غينيس".. حينما يرى العالم التمور بعيون سعودية
سبق

أسهمت المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر دولة منتجة للتمور عالمياً، في دعم قطاع نخيل التمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

واستطاع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور كـ"فاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "السنة الدولية للتمور" عام 2027 وذلك خلال دورتها (42)، وإحالة المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتماد.

ويتم التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة "غينيس" لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفاً.

وتم اعتماد المملكة العربية السعودية من قِبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعمت، منذ وقت مبكر، فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، وذلك إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011م، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، ثم عقد اجتماعه في عام 2020 برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك بمشاركة 11 دولة شملت المملكة، والإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:25 PM

"سوبر فورت" و"غينيس".. حينما يرى العالم التمور بعيون سعودية

تنسيق أممي من المملكة للإعلان عن يومه العالمي.. و"المجلس الدولي" حاضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهمت المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر دولة منتجة للتمور عالمياً، في دعم قطاع نخيل التمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

واستطاع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور كـ"فاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "السنة الدولية للتمور" عام 2027 وذلك خلال دورتها (42)، وإحالة المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتماد.

ويتم التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة "غينيس" لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفاً.

وتم اعتماد المملكة العربية السعودية من قِبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعمت، منذ وقت مبكر، فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، وذلك إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011م، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، ثم عقد اجتماعه في عام 2020 برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك بمشاركة 11 دولة شملت المملكة، والإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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