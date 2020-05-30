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المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان: إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية

جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، وتم انتقال جهات الاختصاص، والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني لغم أرضي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان: إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، وتم انتقال جهات الاختصاص، والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:07 PM

المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان: إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية

جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، وتم انتقال جهات الاختصاص، والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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